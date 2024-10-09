Зеленский может смягчить свою позицию, чтобы завершить войну в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, готовится принять более гибкий подход, чтобы положить конец войне. Это происходит на фоне третьей приближающейся зимы в период войны, а также ослаблению западной поддержки.

Об этом во вторник, 8 октября, пишет Bloomberg.

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Издание пишет, что Зеленский публично подтвердил основные требования Киева по прекращению войны, включая полный вывод войск РФ с оккупированных территорий, а также членство Украины в НАТО. В частности, на этой неделе он снова исключил "торг" по поводу украинского суверенитета или территории.

Однако, на фоне того, что измученная войной Украина приближается к третьей зиме, поддержка Запада начинает ослабевать, а конца конфликта не видно — украинские чиновники дали понять, что они готовы признать необходимость развязки (или же эндшпиля — заключительной игры).

Изменение настроений должно было быть проверено на встрече в формате "Рамштайн" в Германии (12 октября), организованной президентом США Джо Байденом с Зеленским и другими западными союзниками. Однако американский лидер отложил поездку, чтобы сосредоточиться на реагировании на ураган Милтон, в связи с чем встреча на авиабазе "Рамштайн" была отложена.

Bloomberg пишет, что украинский президент стремится заручиться поддержкой союзников для своего последнего "победного плана" на встрече, который подразумевает "четкие, конкретные шаги для справедливого окончания войны". Хотя этот план получил прохладный прием, когда Зеленский информировал Байдена и других союзников в США в прошлом месяце, на этой неделе президент отправил главных помощников обратно в Вашингтон для работы над деталями плана.

Союзники усиливают давление, чтобы завершить войну

По словам источника, американские чиновники попросили Киев сформулировать дорожную карту того, что ему нужно на следующий год, включая военную технику, помощь в промышленном развитии и финансовую поддержку.

Зеленский недавно сказал, что раскроет все детали плана после завершения консультаций с союзниками.

"Мы предлагаем нашим партнерам определить, как они видят окончание этой войны, место Украины в глобальной архитектуре безопасности и совместные шаги, которые могут подвести эту войну к завершению", — заявил Зеленский в понедельник.

В частности, президент Украины решительно отвергает любые разговоры об отказе от территории, а украинское правительство в свою очередь, на прошлой неделе, отрицало, что министр иностранных дел Андрей Сибига обсуждал "территориальные компромиссы" во время встреч в ООН в прошлом месяце.

Тем не менее, давление со стороны союзников нарастает, требуя более конкретного плана, учитывающего, как может закончиться война, которая длится уже два с половиной года. Противостояние на поле боя, напряженные бюджеты на Западе и, прежде всего, исход президентских выборов в США в ноябре побудили союзников более внимательно присмотреться к возможности завершения конфликта путем переговоров.

Поскольку Киев до сих пор не раскрыл всех деталей своего плана, один из чиновников предположил, что украинские власти, возможно, используют элемент стратегической двусмысленности, который даст им пространство для дальнейшего движения вперед.

Членство Украины в НАТО

Центральным элементом любых будущих переговоров будет членство Украины в НАТО — вопрос, который разделяет союзников Украины. По словам чиновников, на Байдена оказывают давление, чтобы он направил Киеву прямое приглашение вступить в альянс. И хотя маловероятно, что президент США сделает это, такое предложение рассматривается как потенциальный козырь на переговорах с участием Кремля.

По словам чиновника, знакомого с ходом обсуждений в НАТО, любое предложение о полноправном членстве поставит Украину в затруднительное положение на переговорах о прекращении огня, а надежные двусторонние гарантии безопасности, особенно с США, будут равносильны фактическому членству Украины.

Он отметил, что поскольку Россия рассматривает членство в НАТО как нежелательный шаг, неясно, какая формула сможет усадить все стороны за стол переговоров.

Bloomberg напоминает, что на днях кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис отказалась сообщить, поддержит ли она стремление Украины вступить в НАТО в случае своего избрания. Однако заявила, что Киев должен участвовать в любых переговорах США с президентом России Владимиром Путиным о прекращении продолжающегося конфликта.

Тем временем Дональд Трамп, кандидат от республиканцев, пообещал вскоре прекратить войну, если вернется в Белый дом, и не обязательно на условиях Киева. Отмечается, что европейские союзники рассматривают второе президентство Трампа как подвергающее опасности будущую американскую помощь Украине.

На Европу также оказывают давление бюджетные ограничения. В частности, правительство канцлера Германии Олафа Шольца выделило меньше средств в бюджете на следующий год, полагаясь вместо этого на сложный план по привлечению заемных средств из замороженных активов центрального банк РФ. В то же время Франция борется с собственным раздувающимся дефицитом.

За пределами Запада Киев столкнулся с требованием — особенно со стороны так называемого Глобального Юга — более активно продвигать мирный процесс, включающий Россию. План Зеленского по изоляции Москвы путем заручения поддержки таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, застопорился на фоне настойчивого требования Кремля предоставить ему место за столом переговоров.

Напомним, что недавно бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил что Украина может стать членом Альянса с учетом части оккупированных территорий.

Также мы писали, что Украина, скорее всего, сначала обретет полноправное членство в НАТО, а уже потом присоединится к ЕС. Это следует из динамики переговорного процесса по европейской и евроатлантической интеграции нашей страны.