Зеленський прокоментував Спільну заяву лідерів Балтійських країн

Володимир Зеленський висловив вдячність країнам Північної Балтійської Вісімки за підтримку України. На його думку, усі пункти, які перерахували лідери Балтійських країн у спільній заяві, важливі для досягнення сталого й надійного миру. Також він подякував Дональду Трампу за пропозицію зустрітися.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі ввечері в суботу, 16 липня.

Про що йдеться в заяві лідерів країн Північної Балтійської Вісімки та як на неї відреагував Зеленський

У Спільній заяві, яка датована 16 серпня, лідери країн Балтійської Північної Вісімки зазначають, що підтримують Україну, прагнуть припинення російської агресії, встановлення миру й вимагають, щоб Росія повернула на Батьківщину викрадених українських дітей.

Спільна заява лідерів країн Балтійської Північної Вісімки

"Ми в Україні вітаємо принципову заяву партнерів із Північної Європи та Балтійських держав. Вдячні за дуже значну допомогу. Єдність усіх зміцнює кожного!" — написав глава держави, коментуючи цей документ.

Думка Зеленського щодо припинення війни

Президент України вважає, що Росія відкидає вимоги щодо припинення вогню, тоді як відмова від убивств є ключовим елементом завершення війни. Саме над цим зараз триває робота. На думку Зеленського, якщо росіяни не можуть навіть припинити завдання ударів, для того, щоб вони жили мирно із сусідами, потрібно докласти багато зусиль.

Співпраця з міжнародними партнерами

Президент України зазначив, що впродовж дня координував із іноземними партнерами. На 17 серпня в його графіку теж уже заплановані розмови, а 18 серпня має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

"Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб з'ясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють", — наголосив президент України.

Нагадаємо, Трамп планує організувати тристоронню зустріч із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За інформацією ЗМІ, саміт може відбутися вже наступного тижня, 22 серпня.

Раніше Зеленський відреагував на вимогу Путіна щодо визнання всієї Донецької області територією РФ. Президент України відмовився йти на територіальні поступки країні-агресорці.