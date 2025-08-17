Зеленский прокомментировал Совместное заявление лидеров Балтийских стран

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Владимир Зеленский выразил благодарность странам Северной Балтийской Восьмерки за поддержку Украины. По его мнению, все пункты, которые перечислили лидеры Балтийских стран в совместном заявлении, важны для достижения устойчивого и надежного мира. Также он поблагодарил Дональда Трампа за предложение встретиться.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале вечером в субботу, 16 июля.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

О чем говорится в заявлении лидеров стран Северной Балтийской восьмерки и как на него отреагировал Зеленский

В Совместном заявлении, датированном 16 августа, лидеры стран Балтийской Северной Восьмерки отмечают, что поддерживают Украину, стремятся к прекращению российской агрессии, установлению мира и требуют, чтобы Россия вернула на Родину похищенных украинских детей.

Совместное заявление лидеров стран Балтийской Северной Восьмерки

"Мы в Украине приветствуем принципиальное заявление партнеров из Северной Европы и Балтийских государств. Благодарны за очень значительную помощь. Единство всех укрепляет каждого!" — написал глава государства, комментируя этот документ.

Мнение Зеленского о прекращении войны

Президент Украины считает, что Россия отвергает требования о прекращении огня, тогда как отказ от убийств является ключевым элементом завершения войны. Именно над этим сейчас идет работа. По мнению Зеленского, если россияне не могут даже прекратить нанесение ударов, для того, чтобы они жили мирно с соседями, нужно приложить много усилий.

Сотрудничество с международными партнерами

Президент Украины отметил, что в течение дня координировал с иностранными партнерами. На 17 августа в его графике тоже уже запланированы разговоры, а 18 августа должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом.

"Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, Трамп планирует организовать трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По информации СМИ, саммит может состояться уже на следующей неделе, 22 августа.

Ранее Зеленский отреагировал на требование Путина о признании всей Донецкой области территорией РФ. Президент Украины отказался идти на территориальные уступки стране-агрессору.