Країни Балтії позбулись російської залежності, — звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Країни Балтії повністю від'єднались від російської енергомережі. Їхні енергосистеми тепер синхронізовані з європейською континентальною системою. Балтійські держави позбулись російської залежності, як і Україна у 2022 році.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у неділю, 9 лютого.

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За словами глави держави, Росія тепер не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав. Відповідно, Європа стала ще більш цілісною.

"Саме такого курсу ми всі в Європі маємо дотримуватись і надалі — всі на континенті. Це стосується, зокрема, країн Центральної Європи — тих, які досі мають договори з Росією. Треба більше працювати з Америкою — LNG газ, нафта. Треба більше працювати з нашими партнерами в сусідніх країнах із Євросоюзом в цьому регіоні, щоб імпортувати необхідну енергію. Кавказ, Близький Схід, Північна Африка", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Київську електричну підстанцію відвідав генеральний директор МАГАТЕ. Він вивчив стан енергосистеми та попередив про ядерну аварію у випадку обстрілу.

В Україні протягом минулого року побудували 70 захисних споруд на об'єктах енергосистеми. Наразі триває зведення другої черги та планується третя.