Відключення світла 7 лютого — де та коли не буде електрики

В Україні ввели екстрені відключення світла — перелік областей
У чотирьох регіонах у п'ятницю, 7 лютого, ввели екстрені та аварійні графіки відключення світла. Електроенергії не буде кілька годин.
Про це повідомили у ДТЕК та місцеві обленерго.
В яких областях не буде світла 7 лютого
Оновлено 08:48. В Укренерго додали, що сьогодні вимушено застосовані аварійні відключення ще й у Харківській, Полтавській, Запорізькій і частково в Черкаській областях.
За словами відомства, причина застосування відключень — наслідки російських атак на об'єкти генерації та передачі електроенергії.
"Першочергово відключаються промислові споживачі (там, де це можливо). Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)", — йдеться у повідомленні.
Там додали, що графіки відключення світла скасуються одразу, як дозволить ситуація в енергосистемі.
"За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення", — повідомили в ДТЕК.
Водночас в АТ "Сумиобленерго" додали, що на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі вони діють для 1 та 2 черг споживачів.
Також відомо про відключення світла у Кіровоградській області.
Нагадаємо, у ДТЕК раніше пояснювали, в деяких областях почали вимикати світло через ворожі обстріли та похолодання.
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