Графіки відключення світла 4 лютого — у ДТЕК пояснили причину знеструмлення

Енергетики ремонтують електромережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

В Україні 4 лютого ввели екстрені відключення світла у кількох областях. Причиною знеструмлення стали ворожі обстріли та похолодання.

Про це повідомили у ДТЕК.

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У відомстві розповіли, що росіяни знову атакували енергосистему України ракетами та дронами. Через пошкодження електростанцій і мереж, екстрені відключення торкнулися кількох областей, зокрема:

Харківської,

Сумської,

Полтавської,

Запорізької,

Кіровоградської,

Дніпропетровської,

частково Черкаської та Київської областей.

Крім того, споживання електроенергії також збільшило похолодання. Так, зранку понеділка воно зросло на понад 3%, порівняно з минулою п'ятницею.

"Але якщо у нас є світло, це не означає, що росіяни не б'ють по енергосистемі. Обстріли тривають, пошкодження є, і щодня енергетики роблять все, щоб не допустити масових відключень. Саме завдяки їм електроенергія залишається у наших домівках. Битва за світло триває", — наголосили у ДТЕК.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК повідомляли, що екстрені відключення ввели лише у двох областях.

Крім того, відомо, що у ніч проти 4 лютого росіяни випустили по Україні 65 дронів. Повітряні сили збили 37 з них, але руйнування є на Сумщині та Черкащині.