Графіки відключення світла 4 лютого — у ДТЕК пояснили причину знеструмлення

Битва за світло триває — у ДТЕК пояснили причину відключень
В Україні 4 лютого ввели екстрені відключення світла у кількох областях. Причиною знеструмлення стали ворожі обстріли та похолодання.
Про це повідомили у ДТЕК.
Чому в Україні ввели екстрені відключення світла
У відомстві розповіли, що росіяни знову атакували енергосистему України ракетами та дронами. Через пошкодження електростанцій і мереж, екстрені відключення торкнулися кількох областей, зокрема:
- Харківської,
- Сумської,
- Полтавської,
- Запорізької,
- Кіровоградської,
- Дніпропетровської,
- частково Черкаської та Київської областей.
Крім того, споживання електроенергії також збільшило похолодання. Так, зранку понеділка воно зросло на понад 3%, порівняно з минулою п'ятницею.
"Але якщо у нас є світло, це не означає, що росіяни не б'ють по енергосистемі. Обстріли тривають, пошкодження є, і щодня енергетики роблять все, щоб не допустити масових відключень. Саме завдяки їм електроенергія залишається у наших домівках. Битва за світло триває", — наголосили у ДТЕК.
Нагадаємо, раніше у ДТЕК повідомляли, що екстрені відключення ввели лише у двох областях.
Крім того, відомо, що у ніч проти 4 лютого росіяни випустили по Україні 65 дронів. Повітряні сили збили 37 з них, але руйнування є на Сумщині та Черкащині.
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