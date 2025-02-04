Графики отключения света 4 февраля — в ДТЭК объяснили причину обесточивания

Энергетики ремонтируют электросети. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Украине 4 февраля ввели экстренные отключения света в нескольких областях. Причиной обесточивания стали вражеские обстрелы и похолодание.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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Почему в Украине ввели экстренные отключения света

В ведомстве рассказали, что россияне снова атаковали энергосистему Украины ракетами и дронами. Из-за повреждения электростанций и сетей, экстренные отключения коснулись нескольких областей, в частности:

Харьковской,

Сумской,

Полтавской,

Запорожской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

частично Черкасской и Киевской областей.

Кроме того, потребление электроэнергии также увеличило похолодание. Так, утром понедельника оно выросло более чем на 3% по сравнению с прошлой пятницей.

"Но если у нас есть свет, это не значит, что россияне не бьют по энергосистеме. Обстрелы продолжаются, повреждения есть, и ежедневно энергетики делают все, чтобы не допустить массовых отключений. Именно благодаря им электроэнергия остается в наших домах. Битва за свет продолжается", — отметили в ДТЭК.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщали, что экстренные отключения ввели только в двух областях.

Кроме того, известно, что в ночь на 4 февраля россияне выпустили по Украине 65 дронов. Воздушные силы сбили 37 из них, но разрушения есть в Сумской и Черкасской областях.