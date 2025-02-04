Графіки відключення світла 4 лютого — де діють в Україні

Ремонт енергооб'єктів. Фото: ДТЕК

В Україні 4 лютого у двох областях ввели екстрені відключення світла. Електрики не буде у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це повідомили у ДТЕК.

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"За командою Укренерго у Дніпропетровські та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення", — йдеться у повідомленні.

Нараз невідомо, скільки будуть тривати відключення. У ДТЕК заявили, що будуть інформувати споживачів у своїх соцмережах.

Скриншот допису ДТЕК

Водночас в Укренерго закликають українців ощадливіше використовувати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

У відомстві пояснили, що упродовж доби споживання електроенергії є нерівномірним. Найвище воно у години ранкового та вечірнього піків — коли люди прокидаються та збираються на роботу, або ж повертаються додому та вмикають прилади, які не працювали цілий день.

Побутові прилади, які важливо не вмикати одночасно. Фото: Укренерго

Оскільки через наслідки масованих російських атак зараз "запасу міцності" в енергосистемі немає, варто користуватися електроприладами не всіма одразу.

"Звісно, повністю відмовитись від користування електроприладами ми не можемо. Та це і не потрібно. Головні принципи тут такі: максимально зменшити час користування потужними електроприладами; змістити час їхнього використання з періодів пікового споживання; не вмикати кілька потужних приладів одночасно", — наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, 3 лютого в Україні водили аварійні відключення у п'ятьох областях. Причиною стало збільшення навантаження в мережі.

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