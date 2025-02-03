Відключення світла 3 лютого — в яких областях діятимуть графіки

Електрик ремонтує енергооб'єкт. Фото: ДТЕК

По Україні у понеділок, 3 лютого, вводять аварійні відключення світла. Причиною стало збільшення навантаження в мережі.

Про це повідомили у ДТЕК.

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Аварійні відключення світла в Україні 3 лютого

"За командою Укренерго у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ДТЕК

Водночас ЗМІ повідомляють, що застосування графіків також буде у Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях.

Відомо, що причина аварійних відключень — збільшення навантаження в мережі.

Нагадаємо, аварійні відключення також вводили в Україні 1 лютого. Тоді російські війська завдали ударів по українських містах.

А 25 січня через атаку дронів у Черкаській області було знеструмлено частину споживачів. Під прицілом була критична інфраструктура