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В Україні вводять аварійні відключення світла — перелік областей

3 лютого 2025 09:26
Карина Приходько - Редактор
Відключення світла 3 лютого — в яких областях діятимуть графіки
Електрик ремонтує енергооб'єкт. Фото: ДТЕК
Карина Приходько - Редактор

По Україні у понеділок, 3 лютого, вводять аварійні відключення світла. Причиною стало збільшення навантаження в мережі. 

Про це повідомили у ДТЕК

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Аварійні відключення світла в Україні 3 лютого

"За командою Укренерго у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення", — йдеться у повідомленні. 

відключення світла в Україні 3 лютого
Скриншот допису ДТЕК

Водночас ЗМІ повідомляють, що застосування графіків також буде у Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях. 

Відомо, що причина аварійних відключень — збільшення навантаження в мережі.

Нагадаємо, аварійні відключення також вводили в Україні 1 лютого. Тоді російські війська завдали ударів по українських містах.

 А 25 січня через атаку дронів у Черкаській області було знеструмлено частину споживачів. Під прицілом була критична інфраструктура

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