Відключення світла 3 лютого — в яких областях діятимуть графіки

В Україні вводять аварійні відключення світла — перелік областей
По Україні у понеділок, 3 лютого, вводять аварійні відключення світла. Причиною стало збільшення навантаження в мережі.
Про це повідомили у ДТЕК.
Аварійні відключення світла в Україні 3 лютого
"За командою Укренерго у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення", — йдеться у повідомленні.
Водночас ЗМІ повідомляють, що застосування графіків також буде у Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях.
Відомо, що причина аварійних відключень — збільшення навантаження в мережі.
Нагадаємо, аварійні відключення також вводили в Україні 1 лютого. Тоді російські війська завдали ударів по українських містах.
А 25 січня через атаку дронів у Черкаській області було знеструмлено частину споживачів. Під прицілом була критична інфраструктура
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