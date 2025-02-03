Отключение света 3 февраля — в каких областях будут действовать графики

В Украине вводят аварийные отключения света — перечень областей
По Украине в понедельник, 3 февраля, вводят аварийные отключения света. Причиной стало увеличение нагрузки в сети.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Аварийные отключения света в Украине 3 февраля
"По команде Укрэнерго в Днепропетровские и Донецкой областях применяются экстренные отключения", — говорится в сообщении.
В то же время СМИ сообщают, что применение графиков также будет в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.
Известно, что причина аварийных отключений — увеличение нагрузки в сети.
Напомним, аварийные отключения также вводили в Украине 1 февраля. Тогда российские войска нанесли удары по украинским городам.
А 25 января из-за атаки дронов в Черкасской области была обесточена часть потребителей. Под прицелом была критическая инфраструктура
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