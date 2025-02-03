Отключение света 3 февраля — в каких областях будут действовать графики

Электрик ремонтирует энергообъект. Фото: ДТЭК

По Украине в понедельник, 3 февраля, вводят аварийные отключения света. Причиной стало увеличение нагрузки в сети.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также:

Аварийные отключения света в Украине 3 февраля

"По команде Укрэнерго в Днепропетровские и Донецкой областях применяются экстренные отключения", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ДТЭК

В то же время СМИ сообщают, что применение графиков также будет в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.

Известно, что причина аварийных отключений — увеличение нагрузки в сети.

Напомним, аварийные отключения также вводили в Украине 1 февраля. Тогда российские войска нанесли удары по украинским городам.

А 25 января из-за атаки дронов в Черкасской области была обесточена часть потребителей. Под прицелом была критическая инфраструктура