Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Украине вводят аварийные отключения света — перечень областей arrow

В Украине вводят аварийные отключения света — перечень областей

3 февраля 2025 09:26
Карина Приходько - Редактор
Отключение света 3 февраля — в каких областях будут действовать графики
Электрик ремонтирует энергообъект. Фото: ДТЭК
Карина Приходько - Редактор

По Украине в понедельник, 3 февраля, вводят аварийные отключения света. Причиной стало увеличение нагрузки в сети.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также:

Аварийные отключения света в Украине 3 февраля

"По команде Укрэнерго в Днепропетровские и Донецкой областях применяются экстренные отключения", — говорится в сообщении.

відключення світла в Україні 3 лютого
Скриншот сообщения ДТЭК

В то же время СМИ сообщают, что применение графиков также будет в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.

Известно, что причина аварийных отключений — увеличение нагрузки в сети.

Напомним, аварийные отключения также вводили в Украине 1 февраля. Тогда российские войска нанесли удары по украинским городам.

А 25 января из-за атаки дронов в Черкасской области была обесточена часть потребителей. Под прицелом была критическая инфраструктура

Укрэнерго энергосистема война в Украине отключения света свет
Реклама
Реклама
Реклама