Відключення світла в Україні 1 лютого — заява Укренерго

Бригада електриків. Фото: ДТЕК

В Україні у суботу, 1 лютого, оголосили про застосування аварійних відключень електроенергії у восьми регіонах. Відключення пов'язані з російською атакою на енергооб'єкти.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Відключення світла в Україні 1 лютого

За інформацією енергетиків, обмеження електропостачання торкнулися Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської областей.

Фахівці працюють над відновленням енергопостачання, проте ситуація залежатиме від масштабів руйнувань та можливості оперативного ремонту пошкоджених мереж.

Повідомлення про відключення. Фото: скриншот

Також міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що через російські атаки в Україні негайно запровадили відключення світла.

Попередження Германа Галущенка. Фото: скриншот

"Ворог продовжує свій терор! У зв'язку з атакою оператор системи передачі терміново застосовує превентивні заходи обмеження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями. Поки триває небезпека — будьте в укриттях", — повідомив Герман Галущенко.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк нещодавно розкритикував Міністерство енергетики за темпи відновлення електрогенерації та заявив, що вдалося відновити лише 13% від запланованого обсягу.

Також в Укренерго викрили схему розкрадання коштів на суму 60 млн гривень.