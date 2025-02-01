Отключение света в Украине 1 февраля — заявление Укрэнерго

Бригада электриков. Фото: ДТЭК

В Украине в субботу, 1 февраля, объявили о применении аварийных отключений электроэнергии в восьми регионах. Отключения связаны с российской атакой на энергообъекты.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Отключение света в Украине 1 февраля

По информации энергетиков, ограничения электроснабжения коснулись Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областей.

Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения, однако ситуация будет зависеть от масштабов разрушений и возможности оперативного ремонта поврежденных сетей.

Сообщение об отключении. Фото: скриншот

Также министр энергетики Герман Галущенко объяснил, что из-за российских атак в Украине немедленно ввели отключение света.

Предупреждение Германа Галущенко. Фото: скриншот

"Враг продолжает свой террор! В связи с атакой оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры ограничения. Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность — будьте в укрытиях", — сообщил Герман Галущенко.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк недавно раскритиковал Министерство энергетики за темпы восстановления электрогенерации и заявил, что удалось восстановить лишь 13% от запланированного объема.

Также в Укрэнерго разоблачили схему хищения средств на сумму 60 млн гривен.