СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання 60 млн грн в "Укренерго"

Вручення підозри. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро України викрили схему розкрадання коштів в "Укренерго". Загальна сума становить майже 60 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 14 січня.

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Розкрадання коштів

У квітні 2022 року колишній заступник голови Харківської облради разом зі спільниками організував схему з розкрадання електроенергії. Учасниками стали засновник та директор компанії у столиці, яка торгує енергоносіями.

Вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію від "Укренерго", але не платили за неї, продаючи споживачам. Так званий "заробіток" вони переводили в тінь, прикриваючи сплатою фіктивних боргів компанії на Балканах.Внаслідок схеми було завдано збитків на 58,44 мільйона гривень.

Правоохоронці провели обшуки в засновника компанії та повідомили йому про підозру, іншим двом учасниками — заочно. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у Києві викрили керівника комунального підприємства, який вимагав 40 тисяч гривень за дозвіл на зйомку рекламного ролика.

Також у столиці оголосили підозру інженеру в розкраданні коштів на будівництві колумбарної стіни на Лісовому кладовищі.