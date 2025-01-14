СБУ и НАБУ разоблачили схему хищения 60 млн грн в "Укрэнерго"

Вручение подозрения. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили схему хищения средств в "Укрэнерго". Общая сумма составляет почти 60 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 14 января.

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Разворовывание средств

В апреле 2022 года бывший заместитель председателя Харьковского облсовета вместе с сообщниками организовал схему по хищению электроэнергии. Участниками стали основатель и директор компании в столице, которая торгует энергоносителями.

Они создали три фиктивные фирмы, через которые получали электроэнергию от "Укрэнерго", но не платили за нее, продавая потребителям. Так называемый "заработок" они переводили в тень, прикрывая уплатой фиктивных долгов компании на Балканах. Из-за схемы был нанесен ущерб на 58,44 миллиона гривен.

Правоохранители провели обыски у основателя компании и сообщили ему о подозрении, другим двум участниками — заочно. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, в Киеве разоблачили руководителя коммунального предприятия, который требовал 40 тысяч гривен за разрешение на съемку рекламного ролика.

Также в столице объявили подозрение инженеру в хищении средств на строительстве колумбарной стены на Лесном кладбище.