Графики отключения света 4 февраля — где действуют в Украине

Ремонт энергообъектов. Фото: ДТЭК

В Украине 4 февраля в двух областях ввели экстренные отключения света. Электричества не будет в Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения", — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, сколько будут длиться отключения. В ДТЭК заявили, что будут информировать потребителей в своих соцсетях.

Скриншот сообщения ДТЭК

В то же время в Укрэнерго призывают украинцев экономнее использовать электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

В ведомстве объяснили, что в течение суток потребление электроэнергии является неравномерным. Самое высокое оно в часы утреннего и вечернего пиков — когда люди просыпаются и собираются на работу, или же возвращаются домой и включают приборы, которые не работали целый день.

Бытовые приборы, которые важно не включать одновременно. Фото: Укрэнерго

Поскольку из-за последствий массированных российских атак сейчас "запаса прочности" в энергосистеме нет, стоит пользоваться электроприборами не всеми сразу.

"Конечно, полностью отказаться от пользования электроприборами мы не можем. Но это и не нужно. Главные принципы здесь следующие: максимально уменьшить время пользования мощными электроприборами; сместить время их использования с периодов пикового потребления; не включать несколько мощных приборов одновременно", — отметили в Укрэнерго.

Напомним, 3 февраля в Украине водили аварийные отключения в пяти областях. Причиной стало увеличение нагрузки в сети.

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