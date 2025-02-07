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В Украине ввели экстренные отключения света — перечень областей

7 февраля 2025 08:47
Карина Приходько - Редактор
Отключение света 7 февраля — где и когда не будет электричества
Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: ДТЭК
Карина Приходько - Редактор

В четырех регионах в пятницу, 7 февраля, ввели экстренные и аварийные графики отключения света. Электроэнергии не будет несколько часов.

Об этом сообщили в ДТЭК и местные облэнерго.

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Обновлено 08:48. В Укрэнерго добавили, что сегодня вынужденно применены аварийные отключения еще и в Харьковской, Полтавской, Запорожской и частично в Черкасской областях.

По словам ведомства, причина применения отключений — последствия российских атак на объекты генерации и передачи электроэнергии. 

"В первую очередь отключаются промышленные потребители (там, где это возможно). Сейчас ограничения не применяются для бытовых потребителей (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)", — говорится в сообщении. 

Там добавили, что графики отключения света отменятся сразу, как только позволит ситуация в энергосистеме.

відключення світла в Україні 7 лютого
Скриншот сообщения Укрэнерго

"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения", — сообщили в ДТЭК.

графіки відключення світла в Україні 7 лютого
Скриншот сообщения ДТЭК

В то же время в АО "Сумыоблэнерго" добавили, что на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас они действуют для 1 и 2 очередей потребителей.

відключення світла в Сумській області
Скриншот сообщения АО "Сумыоблэнерго"

Также известно об отключении света в Кировоградской области.

Напомним, в ДТЭК ранее объясняли, в некоторых областях начали выключать свет из-за вражеских обстрелов и похолодания.

Также мы писали, что в 2025 году украинцы могут получить скидку на электроэнергию. Известна категория, кому предлагают льготную цену.

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