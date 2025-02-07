Отключение света 7 февраля — где и когда не будет электричества

В Украине ввели экстренные отключения света — перечень областей
В четырех регионах в пятницу, 7 февраля, ввели экстренные и аварийные графики отключения света. Электроэнергии не будет несколько часов.
Об этом сообщили в ДТЭК и местные облэнерго.
В каких областях не будет света 7 февраля
Обновлено 08:48. В Укрэнерго добавили, что сегодня вынужденно применены аварийные отключения еще и в Харьковской, Полтавской, Запорожской и частично в Черкасской областях.
По словам ведомства, причина применения отключений — последствия российских атак на объекты генерации и передачи электроэнергии.
"В первую очередь отключаются промышленные потребители (там, где это возможно). Сейчас ограничения не применяются для бытовых потребителей (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)", — говорится в сообщении.
Там добавили, что графики отключения света отменятся сразу, как только позволит ситуация в энергосистеме.
"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения", — сообщили в ДТЭК.
В то же время в АО "Сумыоблэнерго" добавили, что на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас они действуют для 1 и 2 очередей потребителей.
Также известно об отключении света в Кировоградской области.
Напомним, в ДТЭК ранее объясняли, в некоторых областях начали выключать свет из-за вражеских обстрелов и похолодания.
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