Страны Балтии избавились от российской зависимости, — обращение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Страны Балтии полностью отсоединились от российской энергосети. Их энергосистемы теперь синхронизированы с европейской континентальной системой. Балтийские государства избавились от российской зависимости, как и Украина в 2022 году.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 9 февраля.

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По словам главы государства, Россия теперь не сможет использовать энергию как оружие против Балтийских государств. Соответственно, Европа стала еще более целостной.

"Именно такого курса мы все в Европе должны придерживаться и в дальнейшем — все на континенте. Это касается, в частности, стран Центральной Европы — тех, которые до сих пор имеют договоры с Россией. Надо больше работать с Америкой — LNG газ, нефть. Надо больше работать с нашими партнерами в соседних странах с Евросоюзом в этом регионе, чтобы импортировать необходимую энергию. Кавказ, Ближний Восток, Северная Африка", — отметил Зеленский.

Напомним, Киевскую электрическую подстанцию посетил генеральный директор МАГАТЭ. Он изучил состояние энергосистемы и предупредил о ядерной аварии в случае обстрела.

В Украине в течение прошлого года построили 70 защитных сооружений на объектах энергосистемы. Сейчас продолжается возведение второй очереди и планируется третья.