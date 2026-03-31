Зеленський: Іран почав застосовувати FPV-дрони

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив про застосування Іраном FPV-дронів. На його думку, це може свідчити про підготовку наземних операцій. За словами лідера, такі БпЛА активно застосовують Україна та Росія на полі бою.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Axios.

Використання FPV-дронів Іраном

Зеленський розповів, що навів лідерам країн Близького Сходу приклад відео, де іранські сили атакують гелікоптер в Іраку за допомогою FPV-дронів. За його словами, це свідчить про підготовку наземних операцій.

Президент зазначив, що FPV-дрони активно застосовують Україна та Росія на полі бою — зазвичай із радіусом дії 10-20 км, створюючи так звані "кіл-зони".

"Подивіться на це дуже уважно. Думаю, якщо вони починають використовувати FPV-дрони, це може означати підготовку до наземної операції в тій чи іншій формі. Такі речі, як FPV, — це досвід Росії, яким вона поділилася з Іранои", — наголосив глава держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Іран звинуватив Україну в співучасті у війні. Водночас речник МЗС Георгій Тихий назвав це брехнею. Він зауважив, що жоден український дрон ніколи не атакував Іран.

Крім того, в мережі поширювалося, що Іран вдарив по складу протиповітряної оборони з українцями на Близькому Сході. Володимир Зеленський спростував цю інформацію та заявив, що росіяни запускають багато дезінформації.