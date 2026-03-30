Іран звинуватив Україну в співучасті у війні: у МЗС відреагували

Речник МЗС Георгій Тихий.

Іран звинуватив Україну в тому, що вона нібито бере активну участь у війні на Близькому Сході, підтримуючи США. Водночас речник МЗС Георгій Тихий назвав це брехнею. Він зауважив, що жоден український дрон ніколи не атакував Іран.

Георгія Тихого, опублікованого у соцмережі "X" в понеділок, 30 березня.

Реакція України на звинувачення Ірану

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані надіслав листа генсеку ООН. У ньому вказано, що Україна нібито активно залучена до військової агресії проти Ірану. Іравані додав, що "Україна несе міжнародну відповідальність за сприяння вчиненню міжнародного протиправного діяння" через відправку українських фахівців на Близький Схід.

Водночас речник МЗС Георгій Тихий назвав слова представника Ірану брехнею. Він нагадав, що саме Тегеран з початку повномасштабного вторгнення постачав РФ безпілотники для ударів по Україні.

Повідомлення Тихого.

"Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо його губи рухаються, значить, він бреше. Майже 60 000 безпілотників, якими Іран поділився з Росією, вразили Україну з 2022 року. Жоден український безпілотник ніколи не атакував Іран. Цього брехуна давно треба було б усунути разом зі своїм режимом", — написав Тихий.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше глава держави Володимир Зеленський прокоментував заяву Ірану, в якій йшлося про удар по складу ППО з українцями на Близькому Сході. Президент спростував це та наголосив на дезінформації.

Також ми розповідали про те, що держсекретар США Марко Рубіо припустив зниження залученості Америки до припинення війни в Україні, якщо Європа не підтримає США у війні з Іраном. На такі слова відреагувала президентка фракції Renew Europe в Європарламенті Валері Гаєр. Вона заявила, що Україна — не розмінна монета.