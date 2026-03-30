Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Іран звинуватив Україну в співучасті у війні: у МЗС відреагували

Іран звинуватив Україну в співучасті у війні: у МЗС відреагували

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 22:18
Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Іран звинуватив Україну в тому, що вона нібито бере активну участь у війні на Близькому Сході, підтримуючи США. Водночас речник МЗС Георгій Тихий назвав це брехнею. Він зауважив, що жоден український дрон ніколи не атакував Іран.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Георгія Тихого, опублікованого у соцмережі "X" в понеділок, 30 березня.

Реакція України на звинувачення Ірану

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані надіслав листа генсеку ООН. У ньому вказано, що Україна нібито активно залучена до військової агресії проти Ірану. Іравані додав, що "Україна несе міжнародну відповідальність за сприяння вчиненню міжнародного протиправного діяння" через відправку українських фахівців на Близький Схід.

Водночас речник МЗС Георгій Тихий назвав слова представника Ірану брехнею. Він нагадав, що саме Тегеран з початку повномасштабного вторгнення постачав РФ безпілотники для ударів по Україні.

Речник МЗС Георгій Тихий відреагував на заяву Ірану про причетність України до війни
Повідомлення Тихого. Фото: скриншот

"Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо його губи рухаються, значить, він бреше. Майже 60 000 безпілотників, якими Іран поділився з Росією, вразили Україну з 2022 року. Жоден український безпілотник ніколи не атакував Іран. Цього брехуна давно треба було б усунути разом зі своїм режимом", — написав Тихий.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше глава держави Володимир Зеленський прокоментував заяву Ірану, в якій йшлося про удар по складу ППО з українцями на Близькому Сході. Президент спростував це та наголосив на дезінформації.

Також ми розповідали про те, що держсекретар США Марко Рубіо припустив зниження залученості Америки до припинення війни в Україні, якщо Європа не підтримає США у війні з Іраном. На такі слова відреагувала президентка фракції Renew Europe в Європарламенті Валері Гаєр. Вона заявила, що Україна — не розмінна монета.

Іран війна Георгій Тихий
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації