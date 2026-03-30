Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Иран обвинил Украину в соучастии в войне: в МИД отреагировали

Иран обвинил Украину в соучастии в войне: в МИД отреагировали

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 22:18
Иран обвинил Украину в соучастии в войне: в МИД отреагировали
Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Иран обвинил Украину в том, что она якобы активно участвует в войне на Ближнем Востоке, поддерживая США. В то же время представитель МИД Георгий Тихий назвал это ложью. Он отметил, что ни один украинский дрон никогда не атаковал Иран.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Георгия Тихого, опубликованного в соцсети "X" в понедельник, 30 марта.

Реакция Украины на обвинения Ирана

В СМИ появилась информация о том, что постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо генсеку ООН. В нем указано, что Украина якобы активно вовлечена в военную агрессию против Ирана. Иравани добавил, что "Украина несет международную ответственность за содействие совершению международного противоправного деяния" из-за отправки украинских специалистов на Ближний Восток.

В то же время представитель МИД Георгий Тихий назвал слова представителя Ирана ложью. Он напомнил, что именно Тегеран с начала полномасштабного вторжения поставлял РФ беспилотники для ударов по Украине.

Речник МЗС Георгій Тихий відреагував на заяву Ірану про причетність України до війни
Сообщение Тихого. Фото: скриншот

"Как понять, врет ли представитель иранского режима? Если его губы двигаются, значит, он врет. Почти 60 000 беспилотников, которыми Иран поделился с Россией, поразили Украину с 2022 года. Ни один украинский беспилотник никогда не атаковал Иран. Этого лжеца давно надо было бы устранить вместе со своим режимом", — написал Тихий.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее глава государства Владимир Зеленский прокомментировал заявление Ирана, в котором говорилось об ударе по складу ПВО с украинцами на Ближнем Востоке. Президент опроверг это и отметил дезинформацию.

Также мы рассказывали о том, что госсекретарь США Марко Рубио предположил снижение вовлеченности Америки к прекращению войны в Украине, если Европа не поддержит США в войне с Ираном. На такие слова отреагировала президент фракции Renew Europe в Европарламенте Валери Гайер. Она заявила, что Украина — не разменная монета.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Иран Георгий Тихий
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации