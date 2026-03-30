Иран обвинил Украину в соучастии в войне: в МИД отреагировали

Спикер МИД Георгий Тихий.

Иран обвинил Украину в том, что она якобы активно участвует в войне на Ближнем Востоке, поддерживая США. В то же время представитель МИД Георгий Тихий назвал это ложью. Он отметил, что ни один украинский дрон никогда не атаковал Иран.

Георгия Тихого, опубликованного в соцсети "X" в понедельник, 30 марта.

Реакция Украины на обвинения Ирана

В СМИ появилась информация о том, что постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо генсеку ООН. В нем указано, что Украина якобы активно вовлечена в военную агрессию против Ирана. Иравани добавил, что "Украина несет международную ответственность за содействие совершению международного противоправного деяния" из-за отправки украинских специалистов на Ближний Восток.

В то же время представитель МИД Георгий Тихий назвал слова представителя Ирана ложью. Он напомнил, что именно Тегеран с начала полномасштабного вторжения поставлял РФ беспилотники для ударов по Украине.

"Как понять, врет ли представитель иранского режима? Если его губы двигаются, значит, он врет. Почти 60 000 беспилотников, которыми Иран поделился с Россией, поразили Украину с 2022 года. Ни один украинский беспилотник никогда не атаковал Иран. Этого лжеца давно надо было бы устранить вместе со своим режимом", — написал Тихий.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее глава государства Владимир Зеленский прокомментировал заявление Ирана, в котором говорилось об ударе по складу ПВО с украинцами на Ближнем Востоке. Президент опроверг это и отметил дезинформацию.

Также мы рассказывали о том, что госсекретарь США Марко Рубио предположил снижение вовлеченности Америки к прекращению войны в Украине, если Европа не поддержит США в войне с Ираном. На такие слова отреагировала президент фракции Renew Europe в Европарламенте Валери Гайер. Она заявила, что Украина — не разменная монета.