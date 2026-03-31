Зеленский: Иран начал применять FPV-дроны

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении Ираном FPV-дронов. По его мнению, это может свидетельствовать о подготовке наземных операций. По словам лидера, такие БпЛА активно применяют Украина и Россия на поле боя.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Axios.

Использование FPV-дронов Ираном

Зеленский рассказал, что привел лидерам стран Ближнего Востока пример видео, где иранские силы атакуют вертолет в Ираке с помощью FPV-дронов. По его словам, это свидетельствует о подготовке наземных операций.

Президент отметил, что FPV-дроны активно применяют Украина и Россия на поле боя — обычно с радиусом действия 10-20 км, создавая так называемые "кил-зоны".

"Посмотрите на это очень внимательно. Думаю, если они начинают использовать FPV-дроны, это может означать подготовку к наземной операции в той или иной форме. Такие вещи, как FPV, — это опыт России, которым она поделилась с Ираном", — подчеркнул глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Иран обвинил Украину в соучастии в войне. В то же время представитель МИД Георгий Тихий назвал это ложью. Он отметил, что ни один украинский дрон никогда не атаковал Иран.

Кроме того, в сети распространялось, что Иран ударил по складу противовоздушной обороны с украинцами на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский опроверг эту информацию и заявил, что россияне запускают много дезинформации.