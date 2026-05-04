Зеленський і Туск обговорили євроінтеграцію та дипломатичну роботу
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час візиту до Єревану. Сторони обговорили мирні ініціативи, євроінтеграцію України та підготовку до міжнародної конференції з відновлення.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс президента.
Зеленський зустрівся з Туском
Під час зустрічі український лідер поінформував польського прем'єра про поточні переговори, спрямовані на досягнення справедливого миру. За його словами, Україна готова до наступного раунду тристоронніх перемовин, а пріоритетом залишається довгострокове припинення вогню та гарантії безпеки.
"Нам потрібне довгострокове припинення вогню, надійна безпека і тривалий мир. І ми готові до наступного раунду тристоронніх зустрічей", — заявив Зеленський.
Окремо президент подякував Польщі за підтримку європейської інтеграції України та висловив сподівання на швидке відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС.
Також лідери обговорили підготовку до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську. Туск повідомив про активну роботу над залученням широкого кола країн і бізнесу до цієї події.
"Окремо говорили про Міжнародну конференцію з питань відновлення України, про роботу над добросусідськими відносинами в регіоні та контакти з партнерами. Дякую Польщі за підтримку євроінтеграції України. Сподіваємося на відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу найближчим часом", — наголосив Зеленський.
Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський у неділю, 3 травня, прибув до Вірменії з офіційним візитом, де бере участь у саміті Європейської політичної спільноти.
Також глава держави провів розмову з президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили подальшу підтримку України з боку ЄС, зокрема фінансування оборонних проєктів і розширення безпекової співпраці.