Головна Новини дня Зеленський і Туск обговорили євроінтеграцію та дипломатичну роботу

Ua ru
Дата публікації: 4 травня 2026 15:44
Дональд Туск і Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час візиту до Єревану. Сторони обговорили мирні ініціативи, євроінтеграцію України та підготовку до міжнародної конференції з відновлення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс президента.

Зеленський зустрівся з Туском

Під час зустрічі український лідер поінформував польського прем'єра про поточні переговори, спрямовані на досягнення справедливого миру. За його словами, Україна готова до наступного раунду тристоронніх перемовин, а пріоритетом залишається довгострокове припинення вогню та гарантії безпеки.

"Нам потрібне довгострокове припинення вогню, надійна безпека і тривалий мир. І ми готові до наступного раунду тристоронніх зустрічей", — заявив Зеленський.

Окремо президент подякував Польщі за підтримку європейської інтеграції України та висловив сподівання на швидке відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС.

Також лідери обговорили підготовку до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську. Туск повідомив про активну роботу над залученням широкого кола країн і бізнесу до цієї події.

"Окремо говорили про Міжнародну конференцію з питань відновлення України, про роботу над добросусідськими відносинами в регіоні та контакти з партнерами. Дякую Польщі за підтримку євроінтеграції України. Сподіваємося на відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу найближчим часом", — наголосив Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський у неділю, 3 травня, прибув до Вірменії з офіційним візитом, де бере участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Також глава держави провів розмову з президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили подальшу підтримку України з боку ЄС, зокрема фінансування оборонних проєктів і розширення безпекової співпраці.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
