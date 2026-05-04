Зеленский и Туск обсудили евроинтеграцию и дипломатическую работу

Зеленский и Туск обсудили евроинтеграцию и дипломатическую работу

Дата публикации 4 мая 2026 15:44
Зеленский и Туск обсудили евроинтеграцию и дипломатическую работу
Дональд Туск и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском во время визита в Ереван. Стороны обсудили мирные инициативы, евроинтеграцию Украины и подготовку к международной конференции по восстановлению.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента.

Зеленский встретился с Туском

Во время встречи украинский лидер проинформировал польского премьера о текущих переговорах, направленных на достижение справедливого мира. По его словам, Украина готова к следующему раунду трехсторонних переговоров, а приоритетом остается долгосрочное прекращение огня и гарантии безопасности.

"Нам нужно долгосрочное прекращение огня, надежная безопасность и длительный мир. И мы готовы к следующему раунду трехсторонних встреч", — заявил Зеленский.

Отдельно президент поблагодарил Польшу за поддержкуевропейской интеграции Украины и выразил надежду на скорое открытие переговорных кластеров по вступлению в ЕС.

Также лидеры обсудили подготовку к международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 25-26 июня в Гданьске. Туск сообщил об активной работе над привлечением широкого круга стран и бизнеса к этому событию.

"Отдельно говорили о Международной конференции по вопросам восстановления Украины, о работе над добрососедскими отношениями в регионе и контактах с партнерами. Спасибо Польше за поддержку евроинтеграции Украины. Надеемся на открытие переговорных кластеров для вступления в Евросоюз в ближайшее время", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский в воскресенье, 3 мая, прибыл в Армению с официальным визитом, где принимает участие в саммите Европейского политического сообщества.

Также глава государства провел разговор с президентом Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны ЕС, в частности финансирование оборонных проектов и расширение сотрудничества в сфере безопасности.

Владимир Зеленский Польша Украина Дональд Туск
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
