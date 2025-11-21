Зеленський поговорив з Коштою та фон дер Ляєн — ключові теми

Зеленський говорив з Коштою та фон дер Ляєн — деталі
Президент України Володимир Зеленський 21 листопада провів розмову з президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Український лідер розповів їм про пропозиції американської сторони.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Розмова Зеленського з Коштою та фон дер Ляєн
Зеленський розповів партнерам про пропозиції Америки для закінчення війни та контакти з партнерами у Європі та США. Він наголосив, що усі цінують бажання Америки та Дональда Трампа закінчити війну та працюють в тісній координації, аби був спільний та узгоджений план.
"Найближчими днями заплановано вже багато зустрічей і телефонних дзвінків. Команди України, США та Європи працюватимуть разом. Дякую за підтримку та готовність працювати скоординовано й конструктивно!" — наголосив глава держави.
Нагадаємо, 21 листопада Зеленський також говорив з Венсом. Вони обговорили деталі з пропозиції Америки для закінчення війни.
Крім того, мирний план США із Зеленським обговорили лідери ЄС. Вони підтвердили незмінну та повну підтримку України.
