Зеленський поговорив з Коштою та фон дер Ляєн — ключові теми

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 21 листопада провів розмову з президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Український лідер розповів їм про пропозиції американської сторони.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського з Коштою та фон дер Ляєн

Зеленський розповів партнерам про пропозиції Америки для закінчення війни та контакти з партнерами у Європі та США. Він наголосив, що усі цінують бажання Америки та Дональда Трампа закінчити війну та працюють в тісній координації, аби був спільний та узгоджений план.

"Найближчими днями заплановано вже багато зустрічей і телефонних дзвінків. Команди України, США та Європи працюватимуть разом. Дякую за підтримку та готовність працювати скоординовано й конструктивно!" — наголосив глава держави.

Нагадаємо, 21 листопада Зеленський також говорив з Венсом. Вони обговорили деталі з пропозиції Америки для закінчення війни.

Крім того, мирний план США із Зеленським обговорили лідери ЄС. Вони підтвердили незмінну та повну підтримку України.