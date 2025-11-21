Видео
Зеленский говорил с Коштой и фон дер Ляйен — детали

Дата публикации 21 ноября 2025 20:11
обновлено: 20:12
Зеленский поговорил с Коштой и фон дер Ляйен — ключевые темы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября провел разговор с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Украинский лидер рассказал им о предложениях американской стороны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Разговор Зеленского с Коштой и фон дер Ляйен

Зеленский рассказал партнерам о предложениях Америки для окончания войны и контакты с партнерами в Европе и США. Он отметил, что все ценят желание Америки и Дональда Трампа закончить войну и работают в тесной координации, чтобы был общий и согласованный план.

"В ближайшие дни запланировано уже много встреч и телефонных звонков. Команды Украины, США и Европы будут работать вместе. Спасибо за поддержку и готовность работать скоординировано и конструктивно!" — подчеркнул глава государства.

Напомним, 21 ноября Зеленский также говорил с Вэнсом. Они обсудили детали из предложения Америки для окончания войны.

Кроме того, мирный план США с Зеленским обсудили лидеры ЕС. Они подтвердили неизменную и полную поддержку Украины.

Владимир Зеленский переговоры война в Украине мирный план Антониу Кошта
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
