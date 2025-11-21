Зеленский провел разговор с лидерами Германии, Франции и Британии о мире в Украине

Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 21 ноября, провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, президентами Франции Эммануэлем Макроном и Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили достижение мира в Украине.

Об этом сообщил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус, передает "Укринформ" в пятницу, 21 ноября.

Позиция Германии

Лидеры ЕС подтвердили неизменную и полную поддержку Украины на пути к прочному и справедливому миру.

Корнелиус рассказал, что главы четырех государств приветствовали усилия США, направленные на прекращение войны в Украине. В частности, речь идет о преданности суверенитету и готовности предоставить надежные гарантии безопасности.

Политики согласились активно согласовывать свои шаги между собой, а также с другими европейскими партнерами и Вашингтоном по этому вопросу.

Стороны согласились и в дальнейшем работать на защиту ключевых интересов Европы и Украины в долгосрочной перспективе. Это включает, в частности, обеспечение того, чтобы линия фронта оставалась отправной точкой для любых договоренностей, а ВСУ сохраняли способность эффективно отстаивать суверенитет страны.

Лидеры договорились, что любые решения, касающиеся европейских стран, ЕС или НАТО, должны получить одобрение европейских партнеров или базироваться на консенсусе союзников.

Напомним, 20 ноября стали известны все пункты мирного плана США, который предлагают для урегулирования войны в Украине.

Впоследствии Зеленский очертил, что принципиально для Украины в мирном плане по завершению войны.