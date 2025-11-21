Зеленський провів розмову з лідерами Німеччини, Франції та Британії щодо миру в Україні

Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 21 листопада, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентами Франції Еммануелем Макроном та Великої Британії Кіром Стармером. Сторони обговорили досягнення миру в Україні.

Про це повідомив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, передає "Укрінформ" у пʼятницю, 21 листопада.

Позиція Німеччини

Лідери ЄС підтвердили незмінну та повну підтримку України на шлях до міцного та справедливого миру.

Корнеліус розповів, що глави чотирьох держав привітали зусилля США, які спрямовані на припинення війни в Україні. Зокрема, йдеться про відданість суверенітету та готовність надати надійні гарантії безпеки.

Політики погодилися активно узгоджувати свої кроки між собою, а також із іншими європейськими партнерами та Вашингтоном щодо цього питання.

Сторони погодилися й надалі працювати на захист ключових інтересів Європи та України у довгостроковій перспективі. Це включає, зокрема, гарантування того, щоб лінія фронту залишалася відправною точкою для будь-яких домовленостей, а ЗСУ зберігали здатність ефективно відстоювати суверенітет країни.

Лідери домовилися, що будь-які рішення, що стосуються європейських країн, ЄС або НАТО, повинні отримати схвалення європейських партнерів або базуватися на консенсусі союзників.

Нагадаємо, 20 листопада стали відомі всі пункти мирного плану США, який пропонують для врегулювання війни в Україні.

Згодом Зеленський окреслив, що принципово для України в мирному плані щодо завершення війни.