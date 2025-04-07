Зеленський закликав надати Україні ППО - ефір Ранок.LIVE

Зеленський екстрено звернувся до США — ефір Ранок.LIVE
Президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників із закликом посилити українську протиповітряну оборону. Він наголосив, що Росія не збирається зупиняти ракетні та дронові удари.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- політолог Ігор Рейтерович;
- командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський;
- полковник у відставці, начальник десантно-штурмових військ Іван Якубець;
- заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук В'ячеслав Потапенко;
- голова Харківської обласної ради, Президент асоціації районних та обласних рад України, офіційний спостерігач від України в Комітеті Європейських регіонів в Брюсселі Тетяна Єгорова-Луценко;
- політичний експерт Олександр Москалюк;
- голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
- політологиня, кандидатка політичних наук Олеся Яхно;
- заступниця керівника аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини Оксана Філіпішина;
- депутат Київської міської ради, членкиня фракції "Голос" Зоя Ярош.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять заяву Президента України Володимира Зеленського стосовно того, що Росія хоче зберегти можливість бити по Україні з Чорного моря.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що за тиждень Росія випустила по Україні понад 1460 КАБів, майже 670 ударних дронів і понад 30 ракет.
Також президент подякував країнам-партнерам, які висловили співчуття щодо ракетної атаки по Кривому Рогу, в якій загинули дев'ятеро дітей.
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