Зеленський закликав надати Україні ППО - ефір Ранок.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників із закликом посилити українську протиповітряну оборону. Він наголосив, що Росія не збирається зупиняти ракетні та дронові удари.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

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Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політолог Ігор Рейтерович;

командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський;

полковник у відставці, начальник десантно-штурмових військ Іван Якубець;

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук В'ячеслав Потапенко;

голова Харківської обласної ради, Президент асоціації районних та обласних рад України, офіційний спостерігач від України в Комітеті Європейських регіонів в Брюсселі Тетяна Єгорова-Луценко;

політичний експерт Олександр Москалюк;

голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;

політологиня, кандидатка політичних наук Олеся Яхно;

заступниця керівника аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини Оксана Філіпішина;

депутат Київської міської ради, членкиня фракції "Голос" Зоя Ярош.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять заяву Президента України Володимира Зеленського стосовно того, що Росія хоче зберегти можливість бити по Україні з Чорного моря.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що за тиждень Росія випустила по Україні понад 1460 КАБів, майже 670 ударних дронів і понад 30 ракет.

Також президент подякував країнам-партнерам, які висловили співчуття щодо ракетної атаки по Кривому Рогу, в якій загинули дев'ятеро дітей.