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Зеленський екстрено звернувся до США — ефір Ранок.LIVE

7 квітня 2025 08:00
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський закликав надати Україні ППО - ефір Ранок.LIVE
Колаж Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників із закликом посилити українську протиповітряну оборону. Він наголосив, що Росія не збирається зупиняти ракетні та дронові удари.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

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Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • політолог Ігор Рейтерович;
  • командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський;
  • полковник у відставці, начальник десантно-штурмових військ Іван Якубець;
  • заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук В'ячеслав Потапенко;
  • голова Харківської обласної ради, Президент асоціації районних та обласних рад України, офіційний спостерігач від України в Комітеті Європейських регіонів в Брюсселі Тетяна Єгорова-Луценко;
  • політичний експерт Олександр Москалюк;
  • голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко; 
  • політологиня, кандидатка політичних наук Олеся Яхно;
  • заступниця керівника аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини Оксана Філіпішина;
  • депутат Київської міської ради, членкиня фракції "Голос" Зоя Ярош.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять заяву Президента України Володимира Зеленського стосовно того, що Росія хоче зберегти можливість бити по Україні з Чорного моря.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що за тиждень Росія випустила по Україні понад 1460 КАБів, майже 670 ударних дронів і понад 30 ракет.

Також президент подякував країнам-партнерам, які висловили співчуття щодо ракетної атаки по Кривому Рогу, в якій загинули дев'ятеро дітей.

Володимир Зеленський США ЗСУ ППО війна в Україні фронт
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