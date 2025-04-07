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Зеленский экстренно обратился к США — эфир Ранок.LIVE

7 апреля 2025 08:00
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский призвал предоставить Украине ПВО — эфир Ранок.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к союзникам с призывом усилить украинскую противовоздушную оборону. Он отметил, что Россия не собирается останавливать ракетные и дроновые удары.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

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Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политолог Игорь Рейтерович;
  • командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский;
  • полковник в отставке, начальник десантно-штурмовых войск Иван Якубец;
  • заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко;
  • председатель Харьковского областного совета, президент ассоциации районных и областных советов Украины, официальный наблюдатель от Украины в Комитете Европейских регионов в Брюсселе Татьяна Егорова-Луценко;
  • политический эксперт Александр Москалюк;
  • председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
  • политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно;
  • заместитель руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинского союза по правам человека Оксана Филипишина;
  • депутат Киевского городского совета, член фракции "Голос" Зоя Ярош.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия хочет сохранить возможность бить по Украине с Черного моря.

Напомним, Зеленский заявил, что за неделю Россия выпустила по Украине более 1460 КАБов, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет.

Также президент поблагодарил страны-партнеры, которые выразили соболезнования относительно ракетной атаки по Кривому Рогу, впоследствии чего погибли девять детей.

Владимир Зеленский США ВСУ ПВО война в Украине фронт
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