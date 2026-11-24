Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо наслідків нічних російських ударів по енергетичній інфраструктурі Житомирської області. Глава держави повідомив про складну ситуацію з електропостачанням на Дніпропетровщині та наголосив на необхідності прискорення відновлювальних робіт у постраждалих регіонах.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на заяву Зеленського.

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Нарада у Президента України. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Зеленський про ситуацію з електрикою в регіонах

За словами глави держави, російські війська зосередили атаки на об'єктах розподілу та передачі електроенергії. Водночас він зазначив, що українська система захисту спрацювала.

"З електрикою непросто, але залучені необхідні сили для відновлення. Важливо, щоб робота прискорилась", — наголосив Зеленський.

Президент також подякував фахівцям, які працюють в Одесі та області, відновлюють пошкоджені мережі й забезпечують альтернативні шляхи електропостачання.

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Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський очікує посилення захисту Запоріжжя

Під час наради глава держави обговорив із головнокомандувачем ЗСУ потреби Запоріжжя в додаткових засобах захисту від російських атак.

"Оновили з Головнокомандувачем ЗСУ потреби у Запоріжжі для захисту від російських ударів — розраховую на додаткові сили", — повідомив глава держави.

Під час наради міністр енергетики та перший віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів про виконання заходів зі збільшення генерації електроенергії та скорочення термінів відновлення пошкоджених об'єктів.

Окремо міністр оборони Євгеній Хмара поінформував Зеленського про застосування українського далекобійного озброєння та підготовку нових пакетів військової допомоги від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 24 листопада російські війська атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Житомирщини. У Коростені під удар потрапили відділення "Нової пошти", складські приміщення та комерційні підприємства, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Також Новини.LIVE писали, що 24 листопада внаслідок російських ударів по Дніпропетровщині постраждали двоє чоловіків віком 29 та 36 років. Обидва дістали поранення в Павлограді, де після атаки також спалахнула пожежа.