Пожежа на Житомирщині. Фото: ДСНС

За минулу добу російські війська атакували цивільну й енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Внаслідок ударів пошкоджено відділення "Нової пошти", складські приміщення, підприємства, житлові будинки, навчальні заклади та цивільні автомобілі, однак загиблих і поранених немає.

Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передали Новини.LIVE.

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Співробітники ДСНС на пожежі. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Житомирщину 24 листопада

За словами Бунечка, у Коростені під ударом опинилися відділення "Нової пошти", розташовані поруч складські приміщення та комерційні підприємства. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа, яку вдалося локалізувати.

У Житомирі російські війська атакували два підприємства. Пошкоджень зазнали ремонтний цех, адміністративна будівля та 36 цивільних транспортних засобів. Крім того, пошкоджено покрівлі та вікна двох житлових будинків і двох навчальних закладів.

Співробітники ДСНС на пожежі. Фото: ДСНС

У Житомирському районі під російським ударом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури.

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