Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС

За минувшие сутки российские войска атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В результате ударов повреждены отделение "Новой почты", складские помещения, предприятия, жилые дома, учебные заведения и гражданские автомобили, однако погибших и раненых нет.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передали Новини.LIVE.

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Сотрудники ГСЧС на пожаре. Фото: ГСЧС

Последствия российской атаки на Житомирскую область 24 ноября

По словам Бунечко, в Коростене под удар попали отделение "Новой почты", расположенные рядом складские помещения и коммерческие предприятия. В результате обстрела возник масштабный пожар, который удалось локализовать.

В Житомире российские войска атаковали два предприятия. Повреждения получили ремонтный цех, административное здание и 36 гражданских транспортных средств. Кроме того, повреждены крыши и окна двух жилых домов и двух учебных заведений.

Сотрудники ГСЧС на пожаре. Фото: ГСЧС

В Житомирском районе под российским ударом оказался объект энергетической инфраструктуры.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 ноября в результате российских атак на Днепропетровскую область пострадали двое мужчин в возрасте 29 и 36 лет.

Также Новини.LIVE писали, что 24 ноября полиция сообщила о семи пострадавших в результате российских обстрелов Сумской области за предыдущие сутки. В Середино-Будской общине вражеский беспилотник попал в здание аптеки, травмировав 55-летнюю женщину и 69-летнего мужчину.