Екстрені служби на місці події. Фото: Нацполіція України

Унаслідок атак російських безпілотників на Сумщині за минулу добу травмовано сімох цивільних, серед яких є двоє дітей. Медична допомога знадобилася жителям одразу трьох територіальних громад.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Національної поліції України.

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Росія атакувала Сумську область дронами

У Глухівській громаді через влучання ворожих дронів постраждали троє місцевих мешканців. Поранення дістала 16-річна дівчина, а також чоловіки 42 та 52 років.

Правоохоронець фіксує наслідки атаки РФ по Сумській області. Фото: Нацполіція України

Ще двоє людей дістали травми в Шосткинській громаді, куди також поцілив російський БпЛА. Серед потерпілих є 9-річна дитина та 56-річна жінка, у якої лікарі зафіксували гостру реакцію на стрес.

Пошкодження вантажівки від вибуху. Фото: Нацполіція України

У Середино-Будській громаді ударний безпілотник влучив у будівлю аптеки. Через цю атаку травмувалися 55-річна жінка та 69-річний чоловік.

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Загалом упродовж минулої доби під обстрілом з боку військ РФ опинилися 24 населені пункти Сумської області. Для ударів по регіону російська армія використовувала керовані авіаційні бомби, ударні БпЛА, артилерійські системи та міномети.

На всіх локаціях, де зафіксували прильоти, працювали слідчо-оперативні групи поліції, які документували наслідки обстрілів.

Новини.LIVE інформували, що в Димері на Київщині, внаслідок чого загинули 11 людей і ще частина мешканців дістала поранення, закінчили розбирати завали на місці. Рятувальники закінчили пошуково-рятувальні роботи 23 листопада.

Того ж понеділка, 23 листопада, у Подільському районі Києва російський безпілотник врізався в дах житлового будинку та пошкодив покрівлю. А вранці у вівторок, 24 листопада, окупанти обстріляли Запоріжжя. Там загинули двоє людей, а 22 мешканці, серед яких діти 6 і 16 років, отримали поранення і потрапили до рук медиків.