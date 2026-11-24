Экстренные службы на месте происшествия. Фото: Нацполиция Украины

В результате атак российских беспилотников в Сумской области за последние сутки пострадали семь мирных жителей, среди которых двое детей. Медицинская помощь потребовалась жителям сразу трёх территориальных громад.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.

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Россия атаковала Сумскую область дронами

В Глуховской громаде в результате попадания вражеских дронов пострадали трое местных жителей. Ранения получили 16-летняя девушка, а также мужчины 42 и 52 лет.

Сотрудник правоохранительных органов фиксирует последствия атаки РФ по Сумской области. Фото: Нацполиция Украины

Еще двое человек получили травмы в Шосткинской громаде, куда также попал российский БПЛА. Среди пострадавших — 9-летний ребенок и 56-летняя женщина, у которой врачи зафиксировали острую стрессовую реакцию.

Повреждения грузовика от взрыва. Фото: Нацполиция Украины

В Середино-Будской громаде ударный беспилотник попал в здание аптеки. В результате этой атаки получили травмы 55-летняя женщина и 69-летний мужчина.

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Всего за прошедшие сутки под обстрелом со стороны войск РФ оказались 24 населенных пункта Сумской области. Для нанесения ударов по региону российская армия использовала управляемые авиационные бомбы, ударные БПЛА, артиллерийские системы и минометы.

Во всех местах, где были зафиксированы попадания, работали следственно-оперативные группы полиции, которые документировали последствия обстрелов.

Новини.LIVE громаде, что в Димере Киевской области, в результате чего погибли 11 человек и ещё часть жителей получила ранения, завершили разбор завалов на месте. Спасатели завершили поисково-спасательные работы 23 ноября.

В тот же понедельник, 23 ноября, в Подольском районе Киева российский беспилотник врезался в крышу жилого дома и повредил кровлю. А утром во вторник, 24 ноября, оккупанты обстреляли Запорожье. Там погибли два человека, а 22 жителя, среди которых дети 6 и 16 лет, получили ранения и оказались в руках медиков.