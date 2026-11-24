Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по поводу последствий ночных российских ударов по энергетической инфраструктуре Житомирской области. Глава государства сообщил о сложной ситуации с электроснабжением в Днепропетровской области и подчеркнул необходимость ускорения восстановительных работ в пострадавших регионах.

Об этом сообщали Новини.LIVE со ссылкой на заявление Зеленского.

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Совещание у президента Украины. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Зеленский о ситуации с электричеством в регионах

По словам главы государства, российские войска сосредоточили атаки на объектах распределения и передачи электроэнергии. В то же время он отметил, что украинская система защиты сработала.

"С электричеством непросто, но привлечены необходимые силы для восстановления. Важно, чтобы работа ускорилась", — подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил специалистов, которые работают в Одессе и области, восстанавливают поврежденные сети и обеспечивают альтернативные пути электроснабжения.

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Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский ожидает усиления защиты Запорожья

Во время совещания глава государства обсудил с главнокомандующим ВСУ потребности Запорожья в дополнительных средствах защиты от российских атак.

"Обновили с Главнокомандующим ВСУ потребности в Запорожье для защиты от российских ударов — рассчитываю на дополнительные силы", — сообщил глава государства.

Во время совещания министр энергетики и первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о выполнении мер по увеличению генерации электроэнергии и сокращению сроков восстановления поврежденных объектов.

Отдельно министр обороны Евгений Хмара проинформировал Зеленского о применении украинского дальнобойного вооружения и подготовке новых пакетов военной помощи от международных партнеров.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 ноября российские войска атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В Коростене под удар попали отделение "Новой почты", складские помещения и коммерческие предприятия, в результате чего возник масштабный пожар.

Также Новини.LIVE писали, что 24 ноября в результате российских ударов по Днепропетровской области пострадали двое мужчин в возрасте 29 и 36 лет. Оба получили ранения в Павлограде, где после атаки также вспыхнул пожар.