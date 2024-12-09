Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський доручив перевірити якість підготовки бійців ЗСУ arrow

Зеленський доручив перевірити якість підготовки бійців ЗСУ

9 грудня 2024 20:08
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський наказав підвищити рівень підготовки бійців ЗСУ та анонсував кадрові зміни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 9 грудня, провів засідання Ставки. Під час наради було вирішено, що серйозних змін потребує рівень підготовки українських бійців.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні.

Читайте також:

Засідання Ставки

"Кадрові зміни відбулись. Саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпатий цим будуть займатись. Сьогодні був початок відповідного обговорення на нашій Ставці", — зазначив Зеленський. 

Також президент дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь. Крім того, зараз, за його словами, важливо зробити аудит того, які речі потребують негайних змін та що саме має бути виправлено, що необхідно додати і кого ще замінити.

"Все, що необхідно, може бути забезпечене – і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів — це багато в чому результативність наших воїнів у боях, і, звичайно, це збереження життів наших хлопців", — додав Зеленський.

Також присутні заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, яка стосувалася ситуації на основних напрямках фронту та Курської операції.

"Дякую всім нашим воїнам, які знищують окупанта. Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів у бригади безпосередньо — для додаткової закупівлі дронів", — повідомив глава держави.

Також, за словами Зеленського, нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей, проте цієї суми також недостатньо.

"Я доручив Премʼєр-міністру найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково — на порядок збільшити", — підкреслив Зеленський.

Раніше Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Зокрема, вони обговорили посилення України. 

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україна ініціює створення Контактної групи для обговорення питань завершення війни, до складу якої увійдуть ключові європейські партнери. 

Володимир Зеленський ЗСУ Україна Ставка верховного головнокомандувача війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:55 В Укренерго повідомили, коли відключатимуть світло завтра

20:24 Відключення світла за групами — які графіки на завтра в Одесі

20:08 Зеленський доручив перевірити якість підготовки бійців ЗСУ

20:06 Смартфони, що змінили історію — 5 революційних моделей

20:00 Відстрочка для навчання — як оскаржити відмову

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

19:59 Захисник збірної України несподівано залишився без клубу

19:53 Зеленський обговорив з прем'єром Естонії посилення України

19:32 В ГУР повідомили, які препарати росіяни вживають перед боями

19:31 Топпосадовець з Одеси приховав житло й автомобіль — НАЗК

19:28 Поразка Асада — Зеленський відреагував на події в Сирії

20:55 В Укренерго повідомили, коли відключатимуть світло завтра

20:24 Відключення світла за групами — які графіки на завтра в Одесі

20:08 Зеленський доручив перевірити якість підготовки бійців ЗСУ

20:06 Смартфони, що змінили історію — 5 революційних моделей

20:00 Відстрочка для навчання — як оскаржити відмову

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

19:59 Захисник збірної України несподівано залишився без клубу

19:53 Зеленський обговорив з прем'єром Естонії посилення України

19:32 В ГУР повідомили, які препарати росіяни вживають перед боями

19:31 Топпосадовець з Одеси приховав житло й автомобіль — НАЗК

19:28 Поразка Асада — Зеленський відреагував на події в Сирії

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

Text

18:01 Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

Text

17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

Text

12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

08:00 Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

7 грудня 2024
Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям