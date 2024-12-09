Зеленський наказав підвищити рівень підготовки бійців ЗСУ та анонсував кадрові зміни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 9 грудня, провів засідання Ставки. Під час наради було вирішено, що серйозних змін потребує рівень підготовки українських бійців.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні.

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Засідання Ставки

"Кадрові зміни відбулись. Саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпатий цим будуть займатись. Сьогодні був початок відповідного обговорення на нашій Ставці", — зазначив Зеленський.

Також президент дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь. Крім того, зараз, за його словами, важливо зробити аудит того, які речі потребують негайних змін та що саме має бути виправлено, що необхідно додати і кого ще замінити.

"Все, що необхідно, може бути забезпечене – і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів — це багато в чому результативність наших воїнів у боях, і, звичайно, це збереження життів наших хлопців", — додав Зеленський.

Також присутні заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, яка стосувалася ситуації на основних напрямках фронту та Курської операції.

"Дякую всім нашим воїнам, які знищують окупанта. Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів у бригади безпосередньо — для додаткової закупівлі дронів", — повідомив глава держави.

Також, за словами Зеленського, нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей, проте цієї суми також недостатньо.

"Я доручив Премʼєр-міністру найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково — на порядок збільшити", — підкреслив Зеленський.

Раніше Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Зокрема, вони обговорили посилення України.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україна ініціює створення Контактної групи для обговорення питань завершення війни, до складу якої увійдуть ключові європейські партнери.