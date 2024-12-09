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Зеленский поручил проверить качество подготовки бойцов ВСУ

9 декабря 2024 20:08
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Зеленский приказал повысить уровень подготовки бойцов ВСУ и анонсировал кадровые изменения
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 декабря, провел заседание Ставки. Во время совещания было решено, что серьезные изменения нуждаются в уровне подготовки украинских бойцов.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении.

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Заседание Ставки

"Кадровые изменения произошли. Именно для того чтобы перезагрузить систему подготовки наших воинов. Олег Апостол, Михаил Драпатый этим будут заниматься. Сегодня было начало соответствующего обсуждения на нашей Ставке", — отметил Зеленский.

Также президент дал поручение на следующую Ставку подготовить подробный доклад. Кроме того, сейчас, по его словам, важно сделать аудит того, какие вещи нуждаются в немедленных изменениях и что должно быть исправлено, что необходимо добавить и кого еще заменить.

"Все, что необходимо, может быть обеспечено — и на организационном уровне, и на уровне финансов. Именно качество подготовки воинов – это во многом результативность наших воинов в боях, и, конечно, это сохранение жизней наших ребят", — добавил Зеленский.

Также собравшиеся заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который касался ситуации на основных направлениях фронта и Курской операции.

"Благодарю всех наших воинов, которые уничтожают оккупанта. Был также отдельный доклад Павла Палисы относительно сумм прямых средств у бригады напрямую — для дополнительной закупки дронов", — сообщил глава государства.

Также, по словам Зеленского, недавно уже было принято решение о сумме таких прямых денег, однако этой суммы также недостаточно.

"Я поручил Премьер-министру в ближайшие дни увеличить финансирование для бригад дополнительно — на порядок увеличить", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. В частности, они обсудили ужесточение Украины.

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина инициирует создание Контактной группы для обсуждения вопросов завершения войны, в состав которой войдут ключевые европейские партнеры.

Владимир Зеленский ВСУ Украина Ставка верховного главнокомандующего война в Украине

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