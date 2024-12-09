Зеленский приказал повысить уровень подготовки бойцов ВСУ и анонсировал кадровые изменения

Зеленский поручил проверить качество подготовки бойцов ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 декабря, провел заседание Ставки. Во время совещания было решено, что серьезные изменения нуждаются в уровне подготовки украинских бойцов.
Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении.
Заседание Ставки
"Кадровые изменения произошли. Именно для того чтобы перезагрузить систему подготовки наших воинов. Олег Апостол, Михаил Драпатый этим будут заниматься. Сегодня было начало соответствующего обсуждения на нашей Ставке", — отметил Зеленский.
Также президент дал поручение на следующую Ставку подготовить подробный доклад. Кроме того, сейчас, по его словам, важно сделать аудит того, какие вещи нуждаются в немедленных изменениях и что должно быть исправлено, что необходимо добавить и кого еще заменить.
"Все, что необходимо, может быть обеспечено — и на организационном уровне, и на уровне финансов. Именно качество подготовки воинов – это во многом результативность наших воинов в боях, и, конечно, это сохранение жизней наших ребят", — добавил Зеленский.
Также собравшиеся заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который касался ситуации на основных направлениях фронта и Курской операции.
"Благодарю всех наших воинов, которые уничтожают оккупанта. Был также отдельный доклад Павла Палисы относительно сумм прямых средств у бригады напрямую — для дополнительной закупки дронов", — сообщил глава государства.
Также, по словам Зеленского, недавно уже было принято решение о сумме таких прямых денег, однако этой суммы также недостаточно.
"Я поручил Премьер-министру в ближайшие дни увеличить финансирование для бригад дополнительно — на порядок увеличить", — подчеркнул Зеленский.
Ранее Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. В частности, они обсудили ужесточение Украины.
Напомним, Зеленский сообщил, что Украина инициирует создание Контактной группы для обсуждения вопросов завершения войны, в состав которой войдут ключевые европейские партнеры.
Читайте Новини.LIVE!