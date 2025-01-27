Річниця визволення Аушвіцу 27 січня — Зеленський присутній на заході

Президент України Володимир Зеленський на церемонії вшанування пам’яті жертв Голокосту. Фото: скриншот

У понеділок, 27 січня, Президент України Володимир Зеленський бере участь у церемонії, що відбувається з нагоди 80-ї річниці визволення в’язнів найбільшого нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в Польщі. На заході також присутні світові лідери.

Про це стало відомо з офіційної трансляції на YouTube каналі Auschwitz Memorial.

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Церемонія вшанування пам’яті жертв Голокосту

Окрім українського лідера Зеленського, у церемонії беруть участь президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Франції Еммануель Макрон та Польщі Анджей Дуда.

Церемонія вшанування пам’яті жертв Голокосту проходить у контексті важливих міжнародних подій, що нагадують про трагедію та необхідність запобігання подібним злочинам в майбутньому.

Нагадаємо, 27 січня відзначають 80-ту річницю звільнення в'язнів концентраційного табору Аушвіц. На місці церемонії запроваджено безпрецедентні заходи безпеки.