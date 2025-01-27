Річниця звільнення Аушвіцу — в колишньому таборі проводять церемонію

Основний павільйон, де буде проходити офіційна частина. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Делегації різних країн почали з'їжджатись до колишнього табору Аушвіц у Польщі. Туди має прибути й український Президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у понеділок, 27 січня.

Читайте також:

Річниця звільнення в'язнів Аушвіцу

Сьогодні відзначають 80-ту річницю звільнення в'язнів концентраційного табору Аушвіц. До місця, де колись був цей табір, вже почали приїжджати міжнародні лідери з різних країн, очікується близько 80 представників.

На церемонію до 80 річниці звільнення в'язнів Аушвіцу має прибути й Володимир Зеленський. Як передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, це ледь не одна із ключових новин, про яку говорять іноземні журналісти. Глава держави також планує зустрітись з лідером Франції Макроном та іншими політиками.

Нагадаємо, в Аушвіці у Польщі сьогодні запроваджено безпрецедентні заходи безпеки. Перед урочистими заходами територію обгородили парканами, також на місці працює багато охорони.

У Львові також вшанували пам'ять жертв Голокосту. На площі, де встановлено пам'ятник невинним людям, яких вбили нацисти, зібрались небайдужі містяни.