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До Аушвіцу з'їжджаються міжнародні лідери — відео

27 січня 2025 17:28
Ольга Антоновська - редактор
Річниця звільнення Аушвіцу — в колишньому таборі проводять церемонію
Основний павільйон, де буде проходити офіційна частина. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець
Ольга Антоновська - редактор

Делегації різних країн почали з'їжджатись до колишнього табору Аушвіц у Польщі. Туди має прибути й український Президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у понеділок, 27 січня.

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Сьогодні відзначають 80-ту річницю звільнення в'язнів концентраційного табору Аушвіц. До місця, де колись був цей табір, вже почали приїжджати міжнародні лідери з різних країн, очікується близько 80 представників.

На церемонію до 80 річниці звільнення в'язнів Аушвіцу має прибути й Володимир Зеленський. Як передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, це ледь не одна із ключових новин, про яку говорять іноземні журналісти. Глава держави також планує зустрітись з лідером Франції Макроном та іншими політиками.

Нагадаємо, в Аушвіці у Польщі сьогодні запроваджено безпрецедентні заходи безпеки. Перед урочистими заходами територію обгородили парканами, також на місці працює багато охорони.

У Львові також вшанували пам'ять жертв Голокосту. На площі, де встановлено пам'ятник невинним людям, яких вбили нацисти, зібрались небайдужі містяни.

Володимир Зеленський Польща Голокост пам'ять нацизм День пам'яті жертв Голокосту

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:11 Дорогий раритет — за скільки продають старі наклейки від жуйок

17:53 Металіст продав гравця збірної за 8 млн євро в Серію А

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