Річниця звільнення Аушвіца — відео урочистостей з Польщі

Люди, які прийшли вшанувати пам'ять жертв Голокосту. Фото: скриншот

Сьогодні відзначають 80-ту річницю з дня початку ліквідації нацистського концтабору Аушвіц у Польщі. Там запроваджено безпрецедентні заходи безпеки. Пов'язано це з приїздом багатьох високопосадовців із різних країн.

Про це з місця подій розповіла журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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На території, де проходить церемонія, запровадили суворі заходи безпеки — все огороджено парканами, на місці працює багато охорони. До колишнього табору Аушвіц мають прибути близько 80 високопосадовців. Крім того, участь у заході беруть і ті, хто стали жертвами нацистів, але змогли вижити.

В річницю звільнення Аушвіца посилено безпеку у Польщі. Фото: Новини.LIVE

На відкритті церемонії виступив Президент Польщі Анджей Дуда. Він поклав квіти ті свічки до пам'ятника жертвам нацистських тортур. Основна частина заходу розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Анджей Дуда вшановує пам'ять загиблих у Голокості. Фото: Новини.LIVE

Паркани та огорожі на території, де проходять урочистості. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, до Польщі вже прибув Президент України Володимир Зеленський. Він візьме участь в офіційних заходах, присвячених пам'яті жертв Голокосту.

Перед тим глава держави вшанував загиблих від рук нацистів у Києві. Він заявив, що й зараз у світі є зло, яке намагається знищити цілі народи.