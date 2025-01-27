Годовщина освобождения Аушвица — видео торжеств из Польши

Люди, которые пришли почтить память жертв Холокоста. Фото: скриншот

Сегодня отмечают 80-ю годовщину со дня начала ликвидации нацистского концлагеря Аушвиц в Польше. Там введены беспрецедентные меры безопасности. Связано это с приездом многих высокопоставленных чиновников из разных стран.

Об этом с места событий рассказала журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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На территории, где проходит церемония, ввели строгие меры безопасности — все ограждено заборами, на месте работает много охраны. В бывший лагерь Аушвиц должны прибыть около 80 высокопоставленных чиновников. Кроме того, участие в мероприятии принимают и те, кто стали жертвами нацистов, но смогли выжить.

В годовщину освобождения Аушвица усилена безопасность в Польше. Фото: Новини.LIVE

На открытии церемонии выступил Президент Польши Анджей Дуда. Он возложил цветы и свечи к памятнику жертвам нацистских пыток. Основная часть мероприятия начнется в 17:00 по киевскому времени.

Анджей Дуда чтит память погибших в Холокосте. Фото: Новини.LIVE

Заборы и ограждения на территории, где проходят торжества. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Польшу уже прибыл Президент Украины Владимир Зеленский. Он примет участие в официальных мероприятиях, посвященных памяти жертв Холокоста.

Перед тем глава государства почтил погибших от рук нацистов в Киеве. Он заявил, что и сейчас в мире есть зло, которое пытается уничтожить целые народы.