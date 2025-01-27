Годовщина освобождения Аушвица — видео торжеств из Польши

В Польше отмечают 80-летие освобождения Аушвица — видео
Сегодня отмечают 80-ю годовщину со дня начала ликвидации нацистского концлагеря Аушвиц в Польше. Там введены беспрецедентные меры безопасности. Связано это с приездом многих высокопоставленных чиновников из разных стран.
Об этом с места событий рассказала журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Годовщина освобождения лагеря Аушвиц
На территории, где проходит церемония, ввели строгие меры безопасности — все ограждено заборами, на месте работает много охраны. В бывший лагерь Аушвиц должны прибыть около 80 высокопоставленных чиновников. Кроме того, участие в мероприятии принимают и те, кто стали жертвами нацистов, но смогли выжить.
На открытии церемонии выступил Президент Польши Анджей Дуда. Он возложил цветы и свечи к памятнику жертвам нацистских пыток. Основная часть мероприятия начнется в 17:00 по киевскому времени.
Напомним, в Польшу уже прибыл Президент Украины Владимир Зеленский. Он примет участие в официальных мероприятиях, посвященных памяти жертв Холокоста.
Перед тем глава государства почтил погибших от рук нацистов в Киеве. Он заявил, что и сейчас в мире есть зло, которое пытается уничтожить целые народы.
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