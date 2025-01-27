Годовщина освобождения Аушвица — в бывшем лагере проводят церемонию

Основной павильон, где будет проходить официальная часть. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Делегации разных стран начали съезжаться в бывший лагерь Аушвиц в Польше. Туда должен прибыть и украинский Президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в понедельник, 27 января.

Читайте также:

Годовщина освобождения узников Аушвица

Сегодня отмечают 80-ю годовщину освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц. К месту, где когда-то был этот лагерь, уже начали приезжать международные лидеры из разных стран, ожидается около 80 представителей.

На церемонию к 80 годовщине освобождения узников Аушвица должен прибыть и Владимир Зеленский. Как передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец, это едва ли не одна из ключевых новостей, о которой говорят иностранные журналисты. Глава государства также планирует встретиться с лидером Франции Макроном и другими политиками.

Напомним, в Аушвице в Польше сегодня введены беспрецедентные меры безопасности. Перед торжественными мероприятиями территорию огородили заборами, также на месте работает много охраны.

В Львове также почтили память жертв Холокоста. На площади, где установлен памятник невинным людям, которых убили нацисты, собрались неравнодушные горожане.