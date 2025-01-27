Годовщина освобождения Аушвица 27 января — Зеленский присутствует на мероприятии

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии чествования памяти жертв Холокоста. Фото: скриншот

В понедельник, 27 января, Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в церемонии, проходящей по случаю 80-й годовщины освобождения узников крупнейшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше. На мероприятии также присутствуют мировые лидеры.

Об этом стало известно из официальной трансляции на YouTube канале Auschwitz Memorial.

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Кроме украинского лидера Зеленского, в церемонии принимают участие президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Франции Эммануэль Макрон и Польши Анджей Дуда.

Церемония почтения памяти жертв Холокоста проходит в контексте важных международных событий, напоминающих о трагедии и необходимости предотвращения подобных преступлений в будущем.

Напомним, 27 января отмечают 80-ю годовщину освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц. На месте церемонии введены беспрецедентные меры безопасности.