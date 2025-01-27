День пам'яті жертв Голокосту — Юрій Сторожинський розповів, за що вбили його маму

Люди біля пам'ятника жертвам Голокосту. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Юрій Сторожинський, народжений у 1941 році в українсько-єврейській сім’ї в Бродах, пережив трагедію Голокосту, що назавжди змінила його життя. Він залишився сиротою у два роки.

Своєю історією Юрій поділився з журналісткою Новини.LIVE.

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Юрій розповідає, що у часи війни його мати разом із іншими жінками з Бродів возила пшеницю, пекла хліб і продавала його біля львівського гетто. Це було небезпечною діяльністю, оскільки поліція часто проводила облави.

"Всі виживали, як могли: вони в Бродах і селах купували пшеницю, мололи борошно, пекли хліб і везли його до Львова. Моя мама була в такій команді, вона везла хліб. А тут, на цій стороні, де проходить вулиця Чорновола, була брама гетто, через яку євреїв вивозили на роботу з гетто. А от цей другий прохід, на Замарстинівський, був входом у гетто. І ті дівчата, які привозили хліб, стояли під брамою, і коли євреї йшли колоннами, вони передавали їм хліб. Євреї віддавали за це якісь цінності. Але це було заборонено, і українська поліція разом з німецькою періодично робили облави", — каже чоловік.

Він згадує, що в один із таких рейдів його матір затримали, і більше її ніхто не бачив. Її посадили в німецьку вантажівку і відвезли до гестапо, де її сліди загубились.

"І під час однієї з таких облав затримали цю групу, яка продавала хліб. Останній свідок, про якого мені розповідали, бачив, як маму посадили в німецький вантажівку та привезли її до приміщення гестапо, тобто там, де зараз СБУ. І все, більше її не бачили", — додає Юрій.

За його словами, зникнення єврея за тих часів майже завжди означало смерть. Через трагічні обставини Юрій залишився сиротою у віці лише двох років.

"Якщо людина пропала, особливо єврей, то її вже не шукали, більше ніхто її не бачив. І так сталося з моєю мамою, ніхто не знає, де вона потрапила, де похована", — підсумував Юрій.

Нагадаємо, 27 січня у Львові у День пам'яті жертв Голокосту небайдужі люди зібрались біля пам'ятних місць, аби вшанувати вбитих нацистами людей. А Президент України Володимир Зеленський у Польщі вшанував пам'ять жертв нацистів.