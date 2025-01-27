День памяти жертв Холокоста — Юрий Сторожинский рассказал, за что убили его маму

Люди возле памятника жертвам Холокоста. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Юрий Сторожинский, родившийся в 1941 году в украинско-еврейской семье в Бродах, пережил трагедию Холокоста, навсегда изменившую его жизнь. Он остался сиротой в два года.

Своей историей Юрий поделился с журналисткой Новини.LIVE.

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Юрий рассказывает, что во времена войны его мать вместе с другими женщинами из Бродов возила пшеницу, пекла хлеб и продавала его возле львовского гетто. Это было опасной деятельностью, поскольку полиция часто проводила облавы.

"Все выживали, как могли: они в Бродах и селах покупали пшеницу, мололи муку, пекли хлеб и везли его во Львов. Моя мама была в такой команде, она везла хлеб. А здесь, на этой стороне, где проходит улица Черновола, были ворота гетто, через которые евреев вывозили на работу из гетто. А вот этот второй проход, на Замарстыновский, был входом в гетто. И те девушки, которые привозили хлеб, стояли под воротами, и когда евреи шли колоннами, они передавали им хлеб. Евреи отдавали за это какие-то ценности. Но это было запрещено, и украинская полиция вместе с немецкой периодически делали облавы", — говорит мужчина.

Он вспоминает, что в один из таких рейдов его мать задержали, и больше ее никто не видел. Ее посадили в немецкий грузовик и отвезли в гестапо, где ее следы потерялись.

"И во время одной из таких облав задержали эту группу, которая продавала хлеб. Последний свидетель, о котором мне рассказывали, видел, как маму посадили в немецкий грузовик и привезли ее в помещение гестапо, то есть там, где сейчас СБУ. И все, больше ее не видели", — добавляет Юрий.

По его словам, исчезновение еврея в те времена почти всегда означало смерть. Из-за трагических обстоятельств Юрий остался сиротой в возрасте всего двух лет.

"Если человек пропал, особенно еврей, то его уже не искали, больше никто его не видел. И так случилось с моей мамой, никто не знает, где она попала, где похоронена", — подытожил Юрий.

Напомним, 27 января во Львове в День памяти жертв Холокоста неравнодушные люди собрались возле памятных мест, чтобы почтить убитых нацистами людей. А Президент Украины Владимир Зеленский в Польше почтил память жертв нацистов.