Зеленський анонсував зміни у ППО та контролю на фронті — звернення

Президент України Володимир Зеленський повідомив про масштабні зміни в системі протиповітряної оборони та підготовку нових рішень для посилення армії. Крім того, глава держави висловився про підготовку до важливих міжнародних заходів, які відбудуться найближчими днями.

Про це український лідер заявив під час вечірнього звернення 10 лютого, інформує Новини.LIVE.

Звернення Володимира Зеленського

Глава держави розповів про тривалу розмову з військовим керівництвом — Головнокомандувачем ЗСУ, начальником Генштабу та міністром оборони. За його словами, у роботі ППО вже відбуваються суттєві трансформації.

"Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди — перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Але це тільки один із тих елементів захисту, які потребують змін, зміни будуть", — сказав Зеленський.

Зміни також стосуватимуться контролю за забезпеченням фронту дронами, зброєю та, передусім, особовим складом. Незабаром, за словами президента, Міністерство оборони ухвалить відповідні рішення.

"Міністр оборони України разом із військовим командуванням готуються і готують відповідні рішення — те, що посилить Україну й зможе вирішити наявні проблеми. Деталі зараз робити публічними зарано. Коли рішення будуть напрацьовані на сто відсотків, Міністерство оборони України, наша армія представлять деталі всьому суспільству", — заявив Зеленський.

Окремо Президент повідомив про підготовку до двох ключових міжнародних безпекових подій цього тижня. Перша — зустріч у форматі міністрів оборони країн-партнерів України, де очікуються нові пакети військової підтримки. Друга — Мюнхенська безпекова конференція.

"Більше спільної активності заради безпеки нам потрібно. Більше спільних виробництв, більше сучасних розробок і, звісно, більше координації. Якщо європейці порізно, багато хто у світі грає проти Європи. Всім нам у Європі потрібна єдність. Саме на це працюємо", — зазначив Зеленський.

Зеленський також подякував міжнародним партнерам за допомогу українській енергетиці та відзначив роботу енергетиків і рятувальників, які постійно ліквідовують наслідки російських ударів. Найскладніша ситуація з електропостачанням нині спостерігається на Харківщині, Полтавщині, Сумщині, а також у частині Одеської області та в Києві.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Молдови Александру Мунтяну.

А також президент зустрівся зі своєю позаштатною радницею Оксаною Маркаровою щодо подальшої співпраці з партнерами.