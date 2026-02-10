Зеленский анонсировал изменения в ПВО и контроля на фронте — обращение

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабных изменениях в системе противовоздушной обороны и подготовке новых решений для усиления армии. Кроме того, глава государства высказался о подготовке к важным международным мероприятиям, которые состоятся в ближайшие дни.

Об этом украинский лидер заявил во время вечернего обращения 10 февраля, информирует Новини.LIVE.

Обращение Владимира Зеленского

Глава государства рассказал о длительном разговоре с военным руководством - Главнокомандующим ВСУ, начальником Генштаба и министром обороны. По его словам, в работе ПВО уже происходят существенные трансформации.

"Много изменений происходит сейчас в работе противовоздушной обороны: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды — перехватчики, мобильные огневые группы, весь компонент малой противовоздушной обороны. Но это только один из тех элементов защиты, которые требуют изменений, изменения будут", — сказал Зеленский.

Изменения также будут касаться контроля за обеспечением фронта дронами, оружием и, прежде всего, личным составом. Вскоре, по словам президента, Министерство обороны примет соответствующие решения.

"Министр обороны Украины вместе с военным командованием готовятся и готовят соответствующие решения - то, что усилит Украину и сможет решить имеющиеся проблемы. Детали сейчас делать публичными рано. Когда решения будут наработаны на сто процентов, Министерство обороны Украины, наша армия представят детали всему обществу", — заявил Зеленский.

Отдельно Президент сообщил о подготовке к двум ключевым международным событиям по безопасности на этой неделе. Первая — встреча в формате министров обороны стран-партнеров Украины, где ожидаются новые пакеты военной поддержки. Вторая — Мюнхенская конференция по безопасности.

"Больше совместной активности ради безопасности нам нужно. Больше совместных производств, больше современных разработок и, конечно, больше координации. Если европейцы порознь, многие в мире играют против Европы. Всем нам в Европе нужно единство. Именно на это работаем", — отметил Зеленский.

Зеленский также поблагодарил международных партнеров за помощь украинской энергетике и отметил работу энергетиков и спасателей, которые постоянно ликвидируют последствия российских ударов. Самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас наблюдается на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине, а также в части Одесской области и в Киеве.

Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну.

А также президент встретился со своим внештатным советником Оксаной Маркаровой относительно дальнейшего сотрудничества с партнерами.