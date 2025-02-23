Трюдо прибуде в Україні в третю річницю великої війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибуде з робочим візитом в Україну. Це відбудеться завтра, 24 лютого.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".

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Візит Трюдо в Україну

У третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну прибуде прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Зеленський заявив, що він пояснить ситуацію зі Штатами. За словами глави держави, США не має втрачати ні канадських, ні європейських партнерів (маючи на увазі Данію).

"Нам не можна сваритися, потрібно бути дружніми. Все одно кожна з наших країн, Америка, Данія, Канада та Україна, повинні поважати одне одного, незалежність, народ та інтереси", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США не призупинили поставки допомоги України. Однак, за словами глави держави, все ж є затримки.

Також Володимир Зеленський заявив, що переговори між Україною та США просуваються вперед. За його словами, сторони регулярно спілкуються.