Трюдо прибудет в Украину в третью годовщину великой войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибудет с рабочим визитом в Украину. Это произойдет завтра, 24 февраля.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

Читайте также:

Визит Трюдо в Украину

В третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину прибудет премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Зеленский заявил, что он объяснит ситуацию со Штатами. По словам главы государства, США не должны терять ни канадских, ни европейских партнеров (имея в виду Данию).

"Нам нельзя ссориться, нужно быть дружественными. Все равно каждая из наших стран, Америка, Дания, Канада и Украина, должны уважать друг друга, независимость, народ и интересы", — отметил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США не приостановили поставки помощи Украине. Однако, по словам главы государства, все же есть задержки.

Также Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Украиной и США продвигаются вперед. По его словам, стороны регулярно общаются.