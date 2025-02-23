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Просуваємось вперед — Зеленський висловився про переговори зі США

23 лютого 2025 17:22
Карина Приходько - Редактор
Переговори України і США — на якому етапі діалог
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у переговорах з США наша країна просувається вперед. Сторони регулярно спілкуються.

Про це український лідер заявив під час пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".

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Зеленський розповів, що Україна просувається у переговорах з США. За його словами, наразі українська сторона, зокрема голова Офісу Президента Андрій Єрмак, спілкується з американськими партнерами. 

"Вже немає ні про "500 млрд доларів" доларів, ні "відсотків". Ми просуваємося", — сказав глава держави. 

Нагадаємо, на пресконференції Володимир Зеленський назвав суму допомоги від США за час війни

Крім того, президент відповів, що не влаштувало Україну в угоді зі США. За його словами, там не було гарантій безпеки. 

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