Переговори України і США — на якому етапі діалог

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у переговорах з США наша країна просувається вперед. Сторони регулярно спілкуються.

Про це український лідер заявив під час пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".

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Зеленський розповів, що Україна просувається у переговорах з США. За його словами, наразі українська сторона, зокрема голова Офісу Президента Андрій Єрмак, спілкується з американськими партнерами.

"Вже немає ні про "500 млрд доларів" доларів, ні "відсотків". Ми просуваємося", — сказав глава держави.

Нагадаємо, на пресконференції Володимир Зеленський назвав суму допомоги від США за час війни.

Крім того, президент відповів, що не влаштувало Україну в угоді зі США. За його словами, там не було гарантій безпеки.