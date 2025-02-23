Переговори України і США — на якому етапі діалог

Просуваємось вперед — Зеленський висловився про переговори зі США
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у переговорах з США наша країна просувається вперед. Сторони регулярно спілкуються.
Про це український лідер заявив під час пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".
Переговори України і США
Зеленський розповів, що Україна просувається у переговорах з США. За його словами, наразі українська сторона, зокрема голова Офісу Президента Андрій Єрмак, спілкується з американськими партнерами.
"Вже немає ні про "500 млрд доларів" доларів, ні "відсотків". Ми просуваємося", — сказав глава держави.
Нагадаємо, на пресконференції Володимир Зеленський назвав суму допомоги від США за час війни.
Крім того, президент відповів, що не влаштувало Україну в угоді зі США. За його словами, там не було гарантій безпеки.
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